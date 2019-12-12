الرد السريع: تدمير ثلاث مضافات والسيطرة على مناطق جبلية بين الطوز وكفري

أعلن المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع، الخميس، تدمير ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" والسيطرة على مناطق جبلية وقرى بين قضاءي الطوز وكفري كانت "الخلايا النائمة" تنوي لاتخاذ منطلقاً لتنفيذ "عمليات إجرامية". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء الثالث فرقة الرد السريع واستخبارات الفرقة وجهاز الأمن الوطني شرعت، صباح اليوم، بعملية أمنية بتفتيش ودهم في المناطق الجبلية بين قضاء الطوز وقضاء كفري تحسباً لتسلل بعض العناصر الإرهابية".



وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش والسيطرة على المناطق الجبلية والقرى بين قضاءي الطوز وكفري، والتي كانت الخلايا النائمة تنوي اتخاذها منطلقاً لتنفيذ عمليات إجرامية في الطوز وكفري وديالى".



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