مسؤول أمريكي يحذر من تصعيد خارج عن السيطرة بالعراق ويؤكد: قد نرد بقوة

أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن الهجمات من قبل مسلحين في العراق، قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة.

وقال المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة "رويترز"، "تعودنا على حالات إطلاق النار الاستفزازية... لكنها كانت تحدث نادرا"، مشيرا الى انه "الآن ازداد الأمر تعقيدا، وأعداد الصواريخ التي تطلق دفعة واحدة ازدادت، وهذا يقلقنا جدا".

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وأضاف أن "تلك الأعمال قد تغير الأمور على الأرض في لحظة معينة، ما يزيد من احتمال حدوث تصعيد غير مقصود من قبلهم أو من قبلنا"، لافتا الى ان "المسلحين المدعومين من إيران يقتربون من الخط الأحمر، حيث قد يرد التحالف بالقوة".

وتابع أن "العواقب لن تعجب أحدا".