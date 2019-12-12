طفلة تُخسر ترامب لقب شخصية العام... من هي؟

يذكر أنه لا توجد معايير محددة لمنح هذا اللقب، ويُعتقد أنه تم استلامه من قبل الشخص الذي كان له خلال العام أكبر تأثير على المجتمع، بغض النظر عما إذا كان إيجابًا أم سلبيًا.

فكما هي العادة في شهر ديسمبر، يعلن محررو مجلة "تايمز" عن شخصية العام، ووضعت صورته على غلاف المجلة.

ويذكر أن الناشطة غريتا تونبرغ كانت قد اتهمت في مدريد السياسيين بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمكافحة تغير المناخ.

وقالت "السياسات الضرورية لتوقيف تغير غير موجودة اليوم، على الرغم من حقيقة أنه يمكنك سماعها من قادة العالم، أعتقد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في عدم التقاعس عن العمل، ولكن في حقيقة أنه عندما يقول السياسيون إن هناك شيئًا ما يتم القيام به، فإنه لا يتم عمليا أي شيء، باستثناء الحسابات الذكية والعلاقات العامة".

وكان من بين المشاركين في الاجتماع رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلي منظمات عامة وناشطين في مجال البيئة.