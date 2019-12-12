طفلة تُخسر ترامب لقب شخصية العام... من هي؟

أصبحت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ المدافعة عن المناخ، شخصية العام 2019 وفقًا لمجلة تايم الأمريكية، وتم الإعلان عن الموضوع يوم الأربعاء على الهواء في برنامج Tudey على قناة NBC التلفزيونية.
يذكر أنه لا توجد معايير محددة لمنح هذا اللقب، ويُعتقد أنه تم استلامه من قبل الشخص الذي كان له خلال العام أكبر تأثير على المجتمع، بغض النظر عما إذا كان إيجابًا أم سلبيًا.
وقالت "السياسات الضرورية لتوقيف تغير غير موجودة اليوم، على الرغم من حقيقة أنه يمكنك سماعها من قادة العالم، أعتقد أن الخطر الأكبر لا يتمثل في عدم التقاعس عن العمل، ولكن في حقيقة أنه عندما يقول السياسيون إن هناك شيئًا ما يتم القيام به، فإنه لا يتم عمليا أي شيء، باستثناء الحسابات الذكية والعلاقات العامة".
وكان من بين المشاركين في الاجتماع رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلي منظمات عامة وناشطين في مجال البيئة.
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