ريال مدريد يهزم بروج واتلتيكو ينضم لركب المتأهلين لثمن نهائي الابطال

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل مُهاجمو النادي الملكي من هز شباك أصحاب الأرض على مدار 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تمكن البرازيلي رودريجو جوس من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 5 ، بعد تمريرة طويلة من لوكا مودريتش وصلت إلى أودريوزولا على الرواق الأيسر، مررها إلى رودريجو سجلها البرازيلي في المرمى.



وبعدها بدقيتين، تمكن كلوب بروج من العودة سريعًا في النتيجة عبر هانز فاناكين في الدقيقة 55؛ وفي الدقيقة الدقيقة 63، أحرز فينيسيوس هدف التقدم بعد ارتباك دفاعي، حيث حاول رودريجو إحراز الهدف الثاني لكن الكرة وصلت لمواطنه؛ ليسدد البرازيلي الكرة وتسكن شباك حارس مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الثاني واللقاء، تمكن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 91 بأسيست من البرازيلي كاسيميرو.



هذا الانتصار رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 11، ليحتل وصافة المجموعة الأولى، حيث سينتظر قرعة دور الستة عشر لمعرفة منافسه المُقبل.

وعلى ملعب "واندا ميرتوبوليتانو"، تأهل اتلتيكو مدريد الى ثمن نهائي البطولة، بتغلبه على لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثية نظيفة.

تريبير ، اهدر ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الثانية.

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ثم تقدم جواو فيليكس لأتلتيكو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وسجل موراتا هدفًا ثانيًا للروخي بلانكوس في الدقيقة 27 لكن تم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.

في الشوط الثاني سجل فيليبي هدف آخر لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 54.

وتأهل أتلتيكو ثانيًا بـ10 نقاط، خلف المتصدر يوفنتوس 16 نقطة.