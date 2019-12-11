مقرب من الصدر: النواب يريدون قانوناً للانتخابات على مقاسهم

وقال العراقي في رده على سؤال بشأن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات، واطلعت عليه الخليج 365، :" يريدون قانوناً على مقاسهم.. ونريده على مقاس الشعب.. ولن نحيد".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة برلمانية علنية.

