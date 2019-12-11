الصدر يطالب بجلسة برلمانية علنية

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة برلمانية علنية.
وقال الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "نريد جلسة علنية".
الى ذلك، كتب صالح محمد العراقي المقرب من الصدر منشورا على الفيسبوك قال فيه، "ايها النواب اذا كنتم مع الشعب، فنريد جلسة علنية".
وعزا العراقي ذلك المطلب الى ما نصه "لكي لا تكون صفقات معادية للشعب"، بحسب المنشور.
وعزا العراقي ذلك المطلب الى ما نصه "لكي لا تكون صفقات معادية للشعب"، بحسب المنشور.
يشار الى أن مجلس النواب فشل في عقد جلسته المقررة، اليوم الاربعاء، للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.
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