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سائرون: اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية

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أكدت كتلة سائرون النيابية، الاربعاء، أن اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية ويكون الفائز الاعلى اصواتا في قانون الانتخابات.
وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة وحضرته الخليج 365، إنه "بعد انتهاء النقاشات داخل مجلس النواب تبين ان اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر وان يكون الفائز الاعلى اصواتا ، ولكن هناك بعض الخلافات الفنية التي حصلت لدى البعض خاصة لدى اللجنة القانونية بتحديد ماهية الدائرة الانتخابية التي تتبنى ذلك اغلب الكتل السياسية".

وأضاف الطرفي، أنه "كان هناك نقاش حول ذلك واعلنت اللجنة القانونية عدم استعدادها لذلك"، مطالباً اللجنة القانونية بأن "تعيد الصياغات بطريقة فنية ونحن على اتم الاستعداد للتصويت".

وأوضح :"بيّنا موقفنا كتحالف سائرون نحن مع تعدد الدوائر واعلى الاصوات وان تكون الدائرة على مستوى القضاء ونعتقد ان ذلك هو الاقرب للشارع العراقي ومطلب جماهيري واضح ان تكون هناك دوائر متعددة وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاعلى اصواتاً"، داعياً إلى "الإسراع بذلك".


وطالب الطرفي بـ "عقد جلسة البرلمان يوم غد للاسراع باقرار القانون".

وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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