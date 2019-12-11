سائرون: اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية

أكدت كتلة سائرون النيابية، الاربعاء، أن اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية ويكون الفائز الاعلى اصواتا في قانون الانتخابات.
وأضاف الطرفي، أنه "كان هناك نقاش حول ذلك واعلنت اللجنة القانونية عدم استعدادها لذلك"، مطالباً اللجنة القانونية بأن "تعيد الصياغات بطريقة فنية ونحن على اتم الاستعداد للتصويت".
وأوضح :"بيّنا موقفنا كتحالف سائرون نحن مع تعدد الدوائر واعلى الاصوات وان تكون الدائرة على مستوى القضاء ونعتقد ان ذلك هو الاقرب للشارع العراقي ومطلب جماهيري واضح ان تكون هناك دوائر متعددة وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاعلى اصواتاً"، داعياً إلى "الإسراع بذلك".
وطالب الطرفي بـ "عقد جلسة البرلمان يوم غد للاسراع باقرار القانون".
وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.
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