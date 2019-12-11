نائب عن سائرون يهدد بعدم التصويت على قانون الانتخابات

قال النائب عن سائرون جمال فاخر، الأربعاء، إن "رؤية" تحالفه بشأن قانون الانتخابات تتضمن اعتماد أعلى الأصوات للفائزين بنسبة ١٠٠ بالمئة، وأن يكون القانون منسجماً مع مطالب المتظاهرين، مهدداً بعدم التصويت على القانون في حال وجود محاولات لـ"تسويف" المطالب.
وأضاف فاخر، أن رؤية تحالفه تتضمن "أن يكون القانون منسجماً مع مطالب المتظاهرين"، ماضياً إلى القول: "في حال أي محاولات لتسويف تلك المطالب أو الالتفاف عليها فاننا لن نصوت على القانون".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وكان النائب عن المحور الوطني أحمد الجربا رجح، اليوم الأربعاء، التصويت على أغلب النقاط المتفق عليها اليوم في قانون الانتخابات، وتأجيل بعض النقاط الخلافية.
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