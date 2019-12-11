نائب عن سائرون يهدد بعدم التصويت على قانون الانتخابات

وذكر فاخر في حديث لـ الخليج 365، أن "رؤيتنا بقانون انتخابات مجلس النواب أن يتم اعتماد أعلى الأصوات للفائزين بنسبة ١٠٠ بالمئة والدوائر المتعددة، وعدم شمول مزدوجي الجنسية وأن يكون عمر المرشح ٢٥ عاماً لدعم شريحة الشباب".وأضاف فاخر، أن رؤية تحالفه تتضمن "أن يكون القانون منسجماً مع مطالب المتظاهرين"، ماضياً إلى القول: "في حال أي محاولات لتسويف تلك المطالب أو الالتفاف عليها فاننا لن نصوت على القانون".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وكان النائب عن المحور الوطني أحمد الجربا رجح، اليوم الأربعاء، التصويت على أغلب النقاط المتفق عليها اليوم في قانون الانتخابات، وتأجيل بعض النقاط الخلافية.