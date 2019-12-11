تغييرات في شبكة الاعلام.. اعفاء رئيس تحرير 'الصباح' ومدير اذاعة جمهورية العراق

اجرى مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاربعاء، العديد من "التغييرات" في مؤسسات الشبكة بينها اعفاء رئيس تحرير جريدة "الصباح" ومدير اذاعة جمهورية العراق.
واضاف ان المجلس اعفى رئيس تحرير صحيفة الصباح بناء على تقرير لجنة تحقيقة قد شكلها سابقا لاستمرار الاخطاء التحريرية في الصحيفة والتي اوصت بأعفاء رئيس التحرير، كما اعفى المجلس مدراء اذاعة جمهورية العراق والمكاتب الداخلية وقسم البرامج السياسية، موضحا أن المجلس أجرى تغييرات ادارية في مؤسسات قناة العراقية العامة واذاعة الفرقان ومديرية الدراما .
وبين المصدر ان المجلس عازم على اعادة النظر في هيكلية وادارات مؤسسات الشبكة بما يسهم في تطوير عملها وقدرتها على صناعة رأي عام فاعل ومؤثر من خلال خطط ومشاريع اعلامية مدروسة بشكل احترافي ومهني .
وتضم شبكة الإعلام العراقي، عدداً من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات الأسبوعية واليومية، تأسست بعد عام 2003، ورغم أنها مموّلة من المال العام إلا أنها تعد مستقلة "نظرياً" عن سلطة الحكومة المركزية.
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