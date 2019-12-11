نائب يرجح تأجيل التصويت على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات

رجح النائب عن المحور الوطني احمد الجربا، الاربعاء، ان يتم التصويت على اغلب النقاط المتفق عليها اليوم في قانون الانتخابات وتأجيل بعض النقاط الخلافية.

وقال الجربا في مؤتمر صحافي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، نسخة منه ان "الاتفاق على قانون الانتخابات بنسبة ١٠٠ بالمئة"، مبينا ان "الخلاف الان على هل تكون الدوائر الانتخابية متعددة ام واحدة".

واضاف "نرى انه من الضروري عدم تقزيم دور عضو مجلس النواب وجعله دوائر متعددة، بل ندعم الدائرة الانتخابية الوحدة"، مشيرا الى ان "من يتكلم عن العدالة والوطنية فعلينا الذهاب الى جعل كل العراق دائرة واحدة والشعب يريد انتخابات نزيهة وعدم استغلال المال العام للدفع بمرشحين تابعين لهم".

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ورجح الجربا ان "يتم التصويت على اغلب النقاط المتفق عليها في القانون اليوم وتأجيل بعض النقاط الخلافية".

ومن المقرر ان يعقد اليوم مجلس النواب جلسته والذي تضمن جدول اعمالها التصويت على قانون الانتخابات.