نائب يعلن جمع تواقيع لتعديل قانون التقاعد الموحد لوجود 'ظلم' فيه

أعلن النائب عبد الرحيم الشمري، الاربعاء، عن جمع تواقيع لتعديل قانون التقاعد الموحد، عازيا السبب الى وجود "ظلم واجحاف" بحق شريحة كبيرة.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، انه "تم جمع تواقيع 50 نائبا لتعديل قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا"، مبينا ان "ذلك جاء لوجود ظلم واجحاف بحق شريحة كبيرة من الأستاذ البروفسور".

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واضاف أن "قانون التقاعد الذي صوت عليه مجلس النواب يبعد عدد كبير من أستاذ بروفسور واستاذ مساعد من الخدمة الوظيفية "، مشيرا الى ان "إحالة الكفاءات للتقاعد تعطيل للبلد وعليه جمعنا توقيع نيابي لاعادة تعديل فقرة إحالة البروفسور والأستاذ المساعد إلى التقاعد لحاجة البلد لهذه الاختصاصات النادرة".

وصوت مجلس النواب، بجلسته التي عقدت في الـ 20 من تشرين الثاني الماضي، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.