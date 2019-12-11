عزت الشابندر: لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح لرئاسة الوزراء

وقال الشابندر في تغريدة له نشرها اليوم، على حسابه الرسمي، في موقع تويتر، إن صورته رفعت ضمن لافتة صورٍ لشخصيات مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل ( ابطال ) المطعم التركي.

واضاف: اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح و لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او امرهم بها من مافيات الصراع على السلطة و الفساد و القتل.



يشار الى أن اسم الشابندر تم تداوله خلال الايام الماضية على نطاق واسع كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.