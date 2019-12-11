الفلوجة.. اعتقال قيادي بارز في 'داعش' خلال حملة امنية

وقال امر الفوج الاول للحشد الشعبي العقيد محمود المرضي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت احياء مختلفة من مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها من اعتقال المدعو عماد الخليفاوي احد ابرز قيادي تنظيم داعش الاجرامي".



وأضاف ان "الخليفاوي يعد من ابرز قيادات مجرمي داعش والعقل المدبر في شن الهجمات الارهابية على القوات الامنية والمدنيين أبان سيطرة عناصر التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من المحافظة"، مبينا ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل عن العمليات الارهابية التي ارتكبها ضد منتسبي القوات الامنية والمدنيين واماكن تواجد بقية قيادات ارهابي داعش".