أفاد قيادي بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، بأن القوات الامنية محافظة الانبار تمكنت من اعتقال احد ابرز قادة تنظيم "داعش" خلال عملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة.
وقال امر الفوج الاول للحشد الشعبي العقيد محمود المرضي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت احياء مختلفة من مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها من اعتقال المدعو عماد الخليفاوي احد ابرز قيادي تنظيم داعش الاجرامي".
وأضاف ان "الخليفاوي يعد من ابرز قيادات مجرمي داعش والعقل المدبر في شن الهجمات الارهابية على القوات الامنية والمدنيين أبان سيطرة عناصر التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من المحافظة"، مبينا ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل عن العمليات الارهابية التي ارتكبها ضد منتسبي القوات الامنية والمدنيين واماكن تواجد بقية قيادات ارهابي داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الفلوجة.. اعتقال قيادي بارز في 'داعش' خلال حملة امنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.