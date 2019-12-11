بالوثيقة.. اعفاء مدير صحة صلاح الدين من منصبه

قررت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، اعفاء مدير صحة صلاح الدين عمر صباح شفيق من منصبه، وتكليف عواد فرحان خلف معاون المدير العام للشؤون الادارية بمهامه لحين تعيين مدير عام جديد. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (واع) ان "وزارة الصحة واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 353 المرسل في كتاب امانة مجلس الوزراء المرقم 3157 في 14-10-2019 ، قررت في كتابها المرسل الى مديرية صلاح الدين المرقم 165/2/2/7 في 8-12-2019 ، اعفاء مدير صحة صلاح الدين عمر صباح شفيق من منصبه". وكلفت الوزارة بحسب الوثيقة ادناه "عواد فرحان خلف معاون المدير العام للشؤون الادارية بمهامه لحين تعيين مدير عام جديد".

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