2019-12-11 | 11:11
384 مشاهدة
غادر لاعبا نادي القوة الجوية، إبراهيم بايش وأحمد إبراهيم، إلى تونس للانخراط في تدريبات الصقور استعداداً لمواجهته المصيرية أمام مولودية الجزائر في إياب دور الـ16 من البطولة العربية.
وكان اللاعبان قد انشغلا مع المنتخب الوطني خلال الشهر الماضي سواء في تصفيات كأس العالم 2022 وفي بطولة كأس الخليج 24 بقطر.
وبعد عودة وفد أسود الرافدين إلى بغداد يوم الجمعة الماضي، قرر مدرب الجوية أيوب اوديشو، منح اللاعبين الراحة لخمسة أيام قبل الالتحاق بمعسكر الفريق.
ويجري القوة الجوية حالياً معسكراً تدريبياً في تونس، إذ يستعد لمواجهة مولودية الجزائر في الـ16 من شهر كانون الأول الحالي بهدف العبور إلى ثمن نهائي البطولة.
وبعد عودة وفد أسود الرافدين إلى بغداد يوم الجمعة الماضي، قرر مدرب الجوية أيوب اوديشو، منح اللاعبين الراحة لخمسة أيام قبل الالتحاق بمعسكر الفريق.
ويجري القوة الجوية حالياً معسكراً تدريبياً في تونس، إذ يستعد لمواجهة مولودية الجزائر في الـ16 من شهر كانون الأول الحالي بهدف العبور إلى ثمن نهائي البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايش وإبراهيم يحلقان إلى تونس للالتحاق بكتيبة الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.