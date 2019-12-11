بايش وإبراهيم يحلقان إلى تونس للالتحاق بكتيبة الصقور

وكان اللاعبان قد انشغلا مع المنتخب الوطني خلال الشهر الماضي سواء في تصفيات كأس العالم 2022 وفي بطولة كأس الخليج 24 بقطر.

وبعد عودة وفد أسود الرافدين إلى بغداد يوم الجمعة الماضي، قرر مدرب الجوية أيوب اوديشو، منح اللاعبين الراحة لخمسة أيام قبل الالتحاق بمعسكر الفريق.



ويجري القوة الجوية حالياً معسكراً تدريبياً في تونس، إذ يستعد لمواجهة مولودية الجزائر في الـ16 من شهر كانون الأول الحالي بهدف العبور إلى ثمن نهائي البطولة.