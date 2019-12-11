بالصورة: ريم السعيدي في أشهر حملها الأخيرة تكشف تعرضها لوعكة صحة

كشفت عارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدي، عن تعرّضها لوعكة صحية ألزمتها البقاء في السرير لمدة 3 أيام وذلك بالتزامن مع قرب إنجابها لطفلها الثاني من زوجها الإعلامي وسام بريدي. ونشرت ريم عبر حسابها على "انستغرام"، صورة لها على طريقة "السيلفي"، بصحبة بريدي، أظهرت تقدّمها في أشهر الحمل، وعلّقت قائلة: "أكثر من 3 أسابيع في السرير، 3 أسابيع من البقاء بملابس البيت، ولكن علينا الحصول على صورة "سيلفي" لنا نحن الثلاثة".



يذكر أنّ ريم السعيدي رزقت بابنتها الأولى من بريدي في آخر 2018 وأطقلت عليها اسم "بيلا ماريا"، وكانت ريم السعيدي احتفلت بزفافها على بريدي في أيلول 2017 بمدينة ميلانو الإيطالية.

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