الحكمة تدعو للترشيح الفردي بقانون الانتخابات: الفائز من يحقق أعلى الأصوات وبنسبة 100%

وقال رئيس الكتلة فالح الساري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب بحضور نواب من الكتلة وحضرته الخليج 365، إن "كتلة الحكمة النيابية تؤكد موقفها الثابت فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب بما يلي:1. تقسم المحافظة الى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها اي ( كل مقعد نيابي دائرة انتخابية ) وهذا يعطي فرصا للمدنيين والمستقلين من ابناء شعبنا.

2. يكون الترشح فردي والفائز من يحقق اعلى الاصوات وبنسبة100%.

3. تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكما جاء بمشروع القانون على ان يتم معالجة ذلك بالتعديلات الدستورية".

ودعا الساري جميع الكتل السياسية، إلى "تحمل مسؤولياتها للحضور إلى جلسة اليوم من أجل تمرير قانون الانتخابات لما له من أهمية بالغة وبما ينسجم مع دعوات المرجعية الرشيدة وأبناء شعبنا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.