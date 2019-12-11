بالصور: أفضل 10 اختراعات لعام 2019... مذهلة!

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كل عام تسلط مجلة "تايم" TIME الأميركية الضوء على أفضل الاختراعات التي تجعل العالم أفضل وأكثر ذكاءً ومتعة.
ولتجميع قائمة كل عام، تطلب مجلة "تايم" ترشيحات عبر مجموعة متنوعة من المحررين والمراسلين في جميع أنحاء العالم، ثم يتم تقييم كل منافس بناءً على العوامل الرئيسية، بما في ذلك الإبداع والتأثير والطموح والفاعلية.
1- سماعات طبية ناطقة
كما توفر السماعات الطبية الناطقة خصائص حماية خاصة لكبار السن، مثل إرسال تنبيه عند سقوط أحدهم أو تعرضه لأزمة صحية طارئة، وكذلك قياس النشاط البدني.
2- نظارات طبية متكلمة
ويقول مخترع التقنية الجديدة إن تركيب كل هذه الطاقة في جهاز صغير يشبه "وضع فيل داخل خزانة صغيرة". ويمكن أيضا استخدام التقنية الجديدة لمساعدة من يعانون من صعوبات في القراءة أو لا يجيدون القراءة.
3- عصا ذكية ترى وتحذر
وقرر سيلان تطوير اختراعه المذهل والذي أطلق عليه اسم "WEWALK" وهو عصا ذكي يرصد العوائق والأشياء فوق مستوى صدر المستخدم. ويمكن توصيل العصا عبر "بلوتوث" بالتطبيقات المختلفة وخرائط "غوغل". ويمكن للابتكار الجديد أن يساعد 250 مليون شخص من ضعاف البصر والمكفوفين في جميع أنحاء العالم على التنقل بيسر وأمان.
4- شفرات حلاقة ذكية
يمكن للمستخدمين التبديل بين مستويين مختلفين من الحرارة يتم توزيعهما بالتساوي في جميع أنحاء الوجه بفضل 4 مستشعرات للحرارة. وتوفر تقنية الـFlexDisc تغطية كافة الوجه وتتعامل مع كل التجاعيد.
5- الحقول الزراعية الطائرة
ويقول مؤسسو "الحقول الزراعية الطائرة" AeroFarms إن فكرتهم تتلخص في تقنية للزراعة المغطاة التي تحتاج لكميات أقل من المياه بنسبة 95%، مقارنة بالزراعة التقليدية في الحقول والمزارع المكشوفة.
إن التقدم الرئيسي لتقنية الشركة، الحاصلة على براءة اختراع، هو وسيلة نمو جديدة، حيث يتم غرس البذور في قطع قماش مبللة بدلا من التربة. أنتجت تقنية AeroFarms بالفعل محاصيل مثل اللفت والجرجير على نطاق واسع.
6- مياه شرب من الهواء
يمكن للاختراع الجديد إنتاج ما يصل إلى 7 غالونات من الماء في اليوم، ويتم تشغيله عبر مصدر طاقة كهربائية أو شمسية. وتضمن عملية التنقية متعددة المراحل إنتاج مياه نظيفة حتى في أكثر المناطق تلوثا.
7- مقعد "ذكي" مريح وصحي
قام مصممون في برلين بابتكار مقعد "ذكي" صحي يوفر قمة الراحة الشخصية، من خلال خواص الميل التلقائي التوافقي، والذي يسمح للمقعد بالتعديل الفوري استجابة لجسم المستخدم والوضع الذي يتخذه، دون الحاجة إلى تحريك قرص القاعدة أو سحب رافعة لتعديل الارتفاع. ويوفر المقعد الدعم للعمود الفقري.
8- قفل "ذكي" ببصمة الإصبع
وتم تجهيز القفل بذاكرة تتسع لتسجيل 10 بصمات بما يساعد على إمكانية تبادل استخدامه بواسطة أفراد العائلة.
9- التحكم في الأجهزة بـ"العيون"
فباستخدام "نظرة العين"، يمكن للمستخدم الدخول إلى منصة "اكسفينيتي" Xfinity’s المجانية، حيث يمكنه البحث والتسجيل واستخدام كل ما هو متاح فقط عن طريق النظر إلى الأزرار. وبحسب مطور الاختراع، جوسياه بيتس، فإن ذلك الاختراع قد يمثل أول مرة بالنسبة لبعض الأشخاص (من ذوي الإعاقة) التي يتمكن فيها من تغيير القناة التلفزيونية بحسب رغبته.
10- أغذية طازجة دائما
وتزعم الشركة أن التقشير الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة أو يزيد إلى 3 أضعاف العمر الافتراضي للفاكهة أو الخضار. وقدمت الشركة كمرحلة أولى الأفوكادو المعالج ثم الليمون. ويتم حاليا إجراء تجارب على الموز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.