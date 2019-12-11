بالصور: أفضل 10 اختراعات لعام 2019... مذهلة!

كل عام تسلط مجلة "تايم" TIME الأميركية الضوء على أفضل الاختراعات التي تجعل العالم أفضل وأكثر ذكاءً ومتعة.

ولتجميع قائمة كل عام، تطلب مجلة "تايم" ترشيحات عبر مجموعة متنوعة من المحررين والمراسلين في جميع أنحاء العالم، ثم يتم تقييم كل منافس بناءً على العوامل الرئيسية، بما في ذلك الإبداع والتأثير والطموح والفاعلية.

ومن بين قائمة 100 اختراع لعام 2019، اليكم 10 من أهمها لحياتنا اليومية مع أولوية لجعل حياة أصحاب الهمم أفضل وأيسر: 1- سماعات طبية ناطقة

تم ابتكار سماعات طبية جديدة تقوم بتضخيم الصوت وتقليل الضوضاء المصاحبة له، مع تزويدها بأجهزة استشعار تعمل وفقا لنظام ذكاء اصطناعي يسمح بتقديم إجابات شفهية على أسئلة، مثل المساعد الذكي وترجمة المحادثات من اللغات الأجنبية إلى لغة المستخدم. تم ابتكار سماعات طبية جديدة تقوم بتضخيم الصوت وتقليل الضوضاء المصاحبة له، مع تزويدها بأجهزة استشعار تعمل وفقا لنظام ذكاء اصطناعي يسمح بتقديم إجابات شفهية على أسئلة، مثل المساعد الذكي وترجمة المحادثات من اللغات الأجنبية إلى لغة المستخدم. كما توفر السماعات الطبية الناطقة خصائص حماية خاصة لكبار السن، مثل إرسال تنبيه عند سقوط أحدهم أو تعرضه لأزمة صحية طارئة، وكذلك قياس النشاط البدني.

2- نظارات طبية متكلمة

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشكلات في الإبصار، يمكن أن يكون هذا الاختراع الجديد وسيلة فعالة لتغيير حياتهم. يوصف الاختراع بأنه "نظارات متكلمة"، وهو عبارة عن جهاز ذكاء اصطناعي يمكن تثبيته بإطار أي نظارات، ويمكنه التعرف على الوجوه، والعملات النقدية، أو قراءة النصوص التحريرية، والمعلومات من الرموز الشريطية بصوت عالٍ مسموع بوضوح للمستخدم. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشكلات في الإبصار، يمكن أن يكون هذا الاختراع الجديد وسيلة فعالة لتغيير حياتهم. يوصف الاختراع بأنه "نظارات متكلمة"، وهو عبارة عن جهاز ذكاء اصطناعي يمكن تثبيته بإطار أي نظارات، ويمكنه التعرف على الوجوه، والعملات النقدية، أو قراءة النصوص التحريرية، والمعلومات من الرموز الشريطية بصوت عالٍ مسموع بوضوح للمستخدم. ويقول مخترع التقنية الجديدة إن تركيب كل هذه الطاقة في جهاز صغير يشبه "وضع فيل داخل خزانة صغيرة". ويمكن أيضا استخدام التقنية الجديدة لمساعدة من يعانون من صعوبات في القراءة أو لا يجيدون القراءة.

3- عصا ذكية ترى وتحذر

قبل عدة سنوات مضت، كان كورسات سيلان، وهو كفيف، يحاول أن يجد طريقه إلى أحد الفنادق، باستخدام عصا مع تطبيق الخرائط على الهاتف الذكي، بينما يسحب الأمتعة، وكلما اصطدم بعمود، كان يصيب جبهته. قبل عدة سنوات مضت، كان كورسات سيلان، وهو كفيف، يحاول أن يجد طريقه إلى أحد الفنادق، باستخدام عصا مع تطبيق الخرائط على الهاتف الذكي، بينما يسحب الأمتعة، وكلما اصطدم بعمود، كان يصيب جبهته. وقرر سيلان تطوير اختراعه المذهل والذي أطلق عليه اسم "WEWALK" وهو عصا ذكي يرصد العوائق والأشياء فوق مستوى صدر المستخدم. ويمكن توصيل العصا عبر "بلوتوث" بالتطبيقات المختلفة وخرائط "غوغل". ويمكن للابتكار الجديد أن يساعد 250 مليون شخص من ضعاف البصر والمكفوفين في جميع أنحاء العالم على التنقل بيسر وأمان.

4- شفرات حلاقة ذكية

ربما لم يخطر على بال الكثيرين من الرجال أثناء ترددهم على صالون الحلاقة أن هناك ابتكارات ستجعل من الممكن الحصول على نفس الشعور بالدفء ومزايا العناية بالبشرة في المنزل، من خلال شفرات ذكية مزودة بشريط تسخين صلب لا يصدأ، مركب أسفل الشفرة الخماسية لتدفئة الوجه أثناء الحلاقة. ربما لم يخطر على بال الكثيرين من الرجال أثناء ترددهم على صالون الحلاقة أن هناك ابتكارات ستجعل من الممكن الحصول على نفس الشعور بالدفء ومزايا العناية بالبشرة في المنزل، من خلال شفرات ذكية مزودة بشريط تسخين صلب لا يصدأ، مركب أسفل الشفرة الخماسية لتدفئة الوجه أثناء الحلاقة. يمكن للمستخدمين التبديل بين مستويين مختلفين من الحرارة يتم توزيعهما بالتساوي في جميع أنحاء الوجه بفضل 4 مستشعرات للحرارة. وتوفر تقنية الـFlexDisc تغطية كافة الوجه وتتعامل مع كل التجاعيد.

5- الحقول الزراعية الطائرة

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يعاني الملايين حول العالم من انعدام الأمن الغذائي، ويتوقع الخبراء أن هذه الملايين مرشحة للتزايد بشكل مضطرد مع تفاقم التغيرات المناخية. يعاني الملايين حول العالم من انعدام الأمن الغذائي، ويتوقع الخبراء أن هذه الملايين مرشحة للتزايد بشكل مضطرد مع تفاقم التغيرات المناخية. ويقول مؤسسو "الحقول الزراعية الطائرة" AeroFarms إن فكرتهم تتلخص في تقنية للزراعة المغطاة التي تحتاج لكميات أقل من المياه بنسبة 95%، مقارنة بالزراعة التقليدية في الحقول والمزارع المكشوفة. إن التقدم الرئيسي لتقنية الشركة، الحاصلة على براءة اختراع، هو وسيلة نمو جديدة، حيث يتم غرس البذور في قطع قماش مبللة بدلا من التربة. أنتجت تقنية AeroFarms بالفعل محاصيل مثل اللفت والجرجير على نطاق واسع.

6- مياه شرب من الهواء

تأتي أهمية المياه بعد الهواء للبقاء على قيد الحياة، ويعد الاختراع المبتكر، الذي يشبه مبرد المياه في المكتب، وهو ينتج مياها عن طريق عملية ترشيح للرطوبة في الهواء المحيط لإنتاج مياه صالحة للشرب. تأتي أهمية المياه بعد الهواء للبقاء على قيد الحياة، ويعد الاختراع المبتكر، الذي يشبه مبرد المياه في المكتب، وهو ينتج مياها عن طريق عملية ترشيح للرطوبة في الهواء المحيط لإنتاج مياه صالحة للشرب. يمكن للاختراع الجديد إنتاج ما يصل إلى 7 غالونات من الماء في اليوم، ويتم تشغيله عبر مصدر طاقة كهربائية أو شمسية. وتضمن عملية التنقية متعددة المراحل إنتاج مياه نظيفة حتى في أكثر المناطق تلوثا.

7- مقعد "ذكي" مريح وصحي

قام مصممون في برلين بابتكار مقعد "ذكي" صحي يوفر قمة الراحة الشخصية، من خلال خواص الميل التلقائي التوافقي، والذي يسمح للمقعد بالتعديل الفوري استجابة لجسم المستخدم والوضع الذي يتخذه، دون الحاجة إلى تحريك قرص القاعدة أو سحب رافعة لتعديل الارتفاع. ويوفر المقعد الدعم للعمود الفقري.

8- قفل "ذكي" ببصمة الإصبع

تعتمد الأقفال التقليدية على أرقام أو مفاتيح يمكن نسيانها بسهولة، ولكن التقنية الجديدة تقدم قفلا "ذكيا" قابلا لإعادة الشحن، يمكن فتحه إما باستخدام بصمات الأصابع أو المفتاح. تعتمد الأقفال التقليدية على أرقام أو مفاتيح يمكن نسيانها بسهولة، ولكن التقنية الجديدة تقدم قفلا "ذكيا" قابلا لإعادة الشحن، يمكن فتحه إما باستخدام بصمات الأصابع أو المفتاح. وتم تجهيز القفل بذاكرة تتسع لتسجيل 10 بصمات بما يساعد على إمكانية تبادل استخدامه بواسطة أفراد العائلة.

9- التحكم في الأجهزة بـ"العيون"

هي تقنية أشبه بجهاز التحكم عن بعد، أو الريموت كونترول remote control، يتم من خلاله التحكم في أجهزة الكومبيوتر والتلفزيونات والأجهزة اللوحية، لكن عن طريق "العيون"، وهو ما يحتاجه بالأخص الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية المختلفة. هي تقنية أشبه بجهاز التحكم عن بعد، أو الريموت كونترول remote control، يتم من خلاله التحكم في أجهزة الكومبيوتر والتلفزيونات والأجهزة اللوحية، لكن عن طريق "العيون"، وهو ما يحتاجه بالأخص الأشخاص ذوو الإعاقات البدنية المختلفة. فباستخدام "نظرة العين"، يمكن للمستخدم الدخول إلى منصة "اكسفينيتي" Xfinity’s المجانية، حيث يمكنه البحث والتسجيل واستخدام كل ما هو متاح فقط عن طريق النظر إلى الأزرار. وبحسب مطور الاختراع، جوسياه بيتس، فإن ذلك الاختراع قد يمثل أول مرة بالنسبة لبعض الأشخاص (من ذوي الإعاقة) التي يتمكن فيها من تغيير القناة التلفزيونية بحسب رغبته.

10- أغذية طازجة دائما