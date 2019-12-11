بالفيديو: 'رجل دين' سعودي يرمي فتاة بالحذاء بسبب كشف وجهها

وأظهر الفيديو الواعظ وهو يقف في منتصف الطريق، ويقول أن أي امرأة تكشف وجهها (لا ترتدي النقاب) ويراه الرجل أو يشم عطرها فهي زانية".

وأثناء حديثه، مرت فتاة من أمامه لا ترتدي النقاب، فأشار إليها وقال "مثل هذه"، ثم قذفها بحذائه، وفي خلفية المقطع يسمع أصوات صراخ نساء كانوا يشاهدونه من خلف ستار زجاجي.



وقال موقع صحيفة "المرصد"، السعودية إن الجهات المختصة قبضت على الواعظ، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه يعاني من مشاكل نفسية وتم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



ودار جدل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، ففي الوقت الذي استغل البعض المقطع لمهاجمة السعودية، قال آخرون إن الرجل لا يمثل إلا نفسه.

وطالب آخرون السلطات الأمنية بتعقب من يقوم بمثل هذه التصرفات، مؤكدين على أنها تسيء إلى الممكلة، وتعرضها للانتقادت.

وبحسب موقع "شبكة سبق" كشفت المصادر أن الشخص الذي ظهر في المقطع المتداول هو مريض نفسياً، وتم توقيفه وإيداعه رهن التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه، ولفتت بحسب مصادرها إلى أن هذا الشخص ذاته بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقا، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية.

