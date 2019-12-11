ایران تعلن احباط هجمة إلكترونية 'ضخمة' استهدفت البنى التحتية للحكومة

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، اليوم الاربعاء، عن أحباط هجمة سيبرانية الكترونية منظمة حكوميا، أستهدفت البنى التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية في البلاد.
وقال الوزير محمد جواد جهرمي آذري، على هامش جلسة مجلس الوزراء الايراني اليوم الاربعاء، إن الهجمة تم كشفها والتصدي لها عبر الدرع الامني" دشوا".
وأكد أن الهجمة السيبرانية ضخمة للغاية وسيكشف عن تفاصيلها لاحقا، حيث تم التحقق من ابعادها وسيتم الاعلان عن الدولة التي تقف وارءها.
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