تفجير مسيطر عليه في الفلوجة

افاد مصدر امني، بأن قوة امنية فجرت عتاد من مخلفات "داعش" في الفلوجة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية قامت اليوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات داعش على طريق الكرمة بمدينة الفلوجة، من دون وقوع اية اضرار". واضاف المصدر ان "المخلفات عبارة عن ٩٢ عبوة ناسفة و١١ صاروخ طائرة".



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