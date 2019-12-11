الداخلية تعلن اعتقال عصابة للسطو المسلح في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال عصابة للسطو المسلح في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل مشترك من مديرية مكافحة الاجرام ومديرية شرطة ام الربيعين القت القبض على عصابة سطو مسلح تتكون من اربعة متهمين قاموا بالسطو المسلح على احد اصحاب محلات صياغة الذهب اثناء عودته مساء الى داره، حيث قاموا بسرقة (٧ كغم ) من الذهب".

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واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا"، مشيرا الى انه "سيتم اكمال بقية الاجراءات ليتم احالتهم الى محكمة الجنايات المختصة".

وتابع انه "تم القبض عليهم وضبط قسم من المصوغات الذهبية المسروقة بحوزتهم في الجانب الايسر لمدينة الموصل".