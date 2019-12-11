الانواء الجوية: امطار ليلية خلال اليومين المقبلين

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن تساقط امطار ليلية خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون غد الخميس غائم مع تساقط أمطار ليلا ابتداءاً من الاقسام الغربية, ولا تتغير في درجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط االمطار بعد الظهر وتكون االمطارمتوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احياناً, فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة ليلا, درجات الحرارة ترتفع قليلا".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم غد الجمعة غائم جزئي الى غائم مع تساقط الامطارفي بعض االماكن وخاصة في الاقسام الشرقية منها يتحسن الطقس تدريجياً فيها بعد الظهر,ولاتغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشرقية مع حدوث عواصف رعدية احياناً يتحول الطقس تدريجيا الى غائم جزئي"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية يكون غائم ممطر خالل النهار يتحول تدريجياً بعد الظهر الى صحو, ولا تغيير في درجات الحرارة".

يذكر ان البلاد شهدت امس الثلاثاء تساقط امطار متوسطة الشدة في اغلب المحافظات العراقية مع انخفاض لدرجات الحرارة.