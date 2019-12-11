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فنادق 5 نجوم تتعرض للسرقة.. والنزلاء هم المتهمون!

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سرقة المناشف من الفندق أمر شائع، لكن سرقة مستلزمات من نوع آخر تبدو أمراً غريباً بعض الشيء.. وأين؟ في الفنادق الفخمة.
فقد كشف استطلاع جديد، نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الثلاثاء، أن الفنادق الفخمة أصبحت تواجه نزلاء يسرقون حتى فرشات "مراتب سرير" من الغرف التي يمكثون بها، وبنسب تفوق كافة التوقعات.

وأجرت الاستطلاع شركة "ويلسن هافين"، التي توصلت إلى أن الفنادق من فئة الـ5 نجوم باتت تشهد فقدان أشياء كثيرة، وهذه الأشياء ليست صغيرة ولا يمكن إخفائها.


وشمل الاستطلاع 643 فندقاً من فئة أربعة نجوم، و 523 فندقا من فئة خمسة نجوم تنتشر أساسا في القارة الأوروبية.

وقال العديد من مالكي الفنادق إن النزلاء يتمكنون من سرقة أشياء ضخمة مثل المراتب، على الرغم أنه من السهل معرفة من سلب هذه الأغراض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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