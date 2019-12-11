النزاهة: الحكم على أمين سر نادٍ رياضي لاستيلائه على أموال عامة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق أمين سر نادي الصحة الرياضي السابق، مشيرةً إلى قيام المتهم بـ"الاستيلاء" على المال العام.
وأضافت، أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة الذي طلب الشكوى ضد المتهم والتحقيق الإداري الذي أثبت مقصريته، فضلا عن محضر لجنة التضمين المركزية وإفادات الشهود والمتهمين المفردة قضاياهم، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المتهم".
وتابعت، أن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة (316 / الشق الثاني) من قانون العقوبات، يقضي بسجنه مدة عشر سنوات، وإصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الصحة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية".
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