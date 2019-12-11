النزاهة: الحكم على أمين سر نادٍ رياضي لاستيلائه على أموال عامة

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدان أقدم على استغلال وظيفته أمين سر لنادي الصحة الرياضي سابقاً، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى قرابة (400,000,000) مليون دينار"، موضحة أن "المبلغ مخصص لصرفه لأعمال النادي ورواتب اللاعبين، إلا أن المتهم قام بإيداع المبلغ باسمه في أحد المصارف، ولم يقدم ما يثبت صرفه لمصلحة النادي".وأضافت، أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة الذي طلب الشكوى ضد المتهم والتحقيق الإداري الذي أثبت مقصريته، فضلا عن محضر لجنة التضمين المركزية وإفادات الشهود والمتهمين المفردة قضاياهم، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المتهم".

وتابعت، أن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة (316 / الشق الثاني) من قانون العقوبات، يقضي بسجنه مدة عشر سنوات، وإصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الصحة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية".