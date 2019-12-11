نائب عن التغيير: سنعتبر قانون الانتخابات باطلاً في هذه الحالة

اعتبر النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، اليوم الأربعاء، أن العد والفرز الالكتروني "خلق بورصة لبيع وشراء الأصوات"، وفيما حذر من اعتماده في قانون الانتخابات الجديد، أكد أنه سيتم اعتبار القانون "باطلاً" في حالة تمرير هذه الفقرة.
وأضاف عبد الله في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العد والفرز الالكتروني خلق بورصة لبيع وشراء الأصوات وأوصل بعض الأشخاص إلى البرلمان بعد أن كانوا يائسين من فوزهم، والنماذج كثيرة والشعب يعرفهم جيداً".
وتابع: "لن نصوت على العد والفرز الالكتروني، وفي حال تم تمرير هذه الفقرة في قانون الانتخابات سنعتبره باطلاً، بل سيكون مرفوضاً من قبل الجماهير، وعلى الشارع العراقي المنتفض أن يطلب وبقوة إلغاء هذه الطريقة احتراماً لإرادته ولضمان إيصال صوته في الانتخابات المقبلة، وأن يشترط للقانون الجديد عدم السماح بالإبقاء على العد والفرز الالكتروني".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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