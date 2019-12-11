رسمياً.. نابولي يقيل انشيلوتي

رياضة 2019-12-11 | 06:46 المصدر: 424 مشاهدة أعلن نادي نابولي الإيطالي، إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من فوز نابولي على جينك البلجيكي برباعية نظيفة، وبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت قبل مباراة جينك، أن إدارة نابولي قررت بالفعل إقالة أنشيلوتي بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بسبب تراجع الفريق في الدوري الإيطالي.



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