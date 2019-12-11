عضو بالتربية النيابية يكشف عن مقترح لتمديد العام الدراسي للصفوف المنتهية

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن المكصوصي قوله إن "الإضراب المدرسـي حقق هدفه، إذ قدمت الحكومة استقالتها تلبية لمطالب المحتجين"، لافتاً إلى أن "اللجنة الان مع استمرار التلاميذ والطلبة بالدوام في مدارسهم دون انقطاع".وأضاف، أن "مثل هذه الحالة حـصلت عام 2014 عندما احـتلت عصابات داعش عـدداً من المحافظات مما أدى إلى إلغاء العطلة ومنها عطلة يوم السبت واستمرار التلاميذ والطلبة بالدوام فـي مدارسهم ودراسة المواد المقررة مـن خلال دروس إضافية".

وبخصوص طلبة الصفوف المنتهية، أشار المكصوصي إلى "وجود مقترح لتمديد عطلة ما قبل الامتحانات المقررة في ايار لغاية حزيران، لتبدأ الامتحانات في نهاية تموز وتنتهي في آب"، مؤكداً أن "هذا الأمر لا يزال مقترحاً والقرار النهائي لدى هيئة الرأي في وزارة التربية".