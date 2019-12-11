إخلاء مطار في أستراليا بسبب تحذير أمني

أخلت السلطات الأسترالية، الأربعاء، مطار أديليد في أستراليا بسبب تحذيرات أمنية عن وجود تهديدات معينة. وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية فإن السلطات الأمنية في مطار أديليد قامت بإخلائه بعد تقارير استخباراتية عن وجود تهديدات معينة. ولم تذكر الهيئة عن طبيعة التحذير الأمني ولم تقم الجهات المعنية بالتعليق على الحدث حتى الأن، وفقاً لـ"سبوتنك".





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