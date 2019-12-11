تفجير انتحاري قرب أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان

أفاد مسؤولون في حلف الناتو، الأربعاء، بأن انتحاريا فجر نفسه، بالقرب من قاعدة "بغرام"، وهي أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان.
وقالت قيادة عملية "الدعم الحازم" التي يقودها الناتو في أفغانستان، إن القوات الأميركية أو القوات الأخرى التابعة للحلف، لم تتكبد أي خسائر جراء التفجير.
وأضافت القيادة في بيان، أن أضراراً كبيراً لحقت بقاعدة طبية قيد الإنشاء للسكان المحليين.
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