برشلونة يجهض حلم انتر ويمنح بطاقة ثمن نهائي الابطال لدورتموند

وفشل إنتر في تحقيق نتيجة إيجابية رغم أن برشلونة لعب بالفريق الاحتياطي، وبدون نجمه ليونيل ميسي ، الذي تم استبعاده من قائمة المباراة.

فيما ضمن بوروسيا دورتموند التأهل إلى ثمن نهائي الأبطال حيث خطف البطاقة الثانية، بعد الفوز على سلافيا براج، بهدفين مقابل واحد، ليتأهل رفقة البارسا إلى الدور التالي.



واحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة، برصيد 14 نقطة، فيما حل دورتموند ثانيًا برصيد 10 نقاط، بينما ذهب إنتر ميلان إلى الدوري الأوروبي، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 22، عبر لاعبه كارليس بيريز، بعد تسديدة من أنطوان جريزمان وصلت إلى فيدال؛ الذي مهد الكرة للمهاجم الإسباني، ليسدد مباشرة في الشباك

وأدرك لوكاكو التعادل لإنتر بعدما استفاد من تمهيد زميله لاوتارو مارتينيز، للكرة على حدود منطقة الجزاء، ليطلق الدولي البلجيكي تسديدة قوية ترتطم بقدم أومتيتي، مدافع برشلونة قبل أن تستقر في الشباك بالدقيقة 44.



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وسجل البديل إنسو فاتي، هدف الفوز القاتل لبرشلونة في الدقيقة 86، من تسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسه، حقق بوروسيا دورتموند الفوز على ضيفه سلافيا براج، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

وافتتح جادون سانشو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 10، قبل أن يعادل توماس سوسيك النتيجة لسلافيا براج في الدقيقة 43.

وأحرز جوليان براندت، هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 61 من زمن المباراة.