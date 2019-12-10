مقرب من الصدر لاعضاء البرلمان: ملزمون بان تصوتوا على ما ينفع الشعب

وجّه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، فيما أكد أنهم ملزمون بأن يصوتوا على ما ينفع الشعب.
وأضاف أنه "فيما يخص قانون الانتخابات، اقترح أن يكون دوائر متعددة بترشيح فردي بنسبة 100% لكل محافظة مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد النفوس".
وأوضح العراقي :"ننصح بالغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا او التدقيق به بصورة جيدة اواعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الامنية".
وشدد على أنه "فيما يخص مجالس المحافظات، فيجب ان تنتخب كل محافظة ثلاث اشخاص فقط، وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة.. وبدورهم يشكلون مجلس المحافظة وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية ادارية منظمة، وحسب علمي ان ذلك مرضي للشعب، وفي حال عدم التصويت او التسويف.. فسيقول الشعب كلمته عنه".
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