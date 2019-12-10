المالكي: بفتوى المرجعية والتضحيات فشلت مخططات تقسيم العراق

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أنه بفتوى المرجعية الدينية العليا والتضحيات فشلت مخططات تقسيم العراق.
وقال المالكي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، إنه "بفتوى المرجعية الدينية العليا وتضحياتكم فشلت مخططات تقسيم العراق وأنهت أسطورة الاٍرهاب وحققت النصر المؤزر".
وأضاف أن "مسؤوليتكم اليوم، تستدعي حماية سيادة العراق والحقوق المشروعة للشعب والحفاظ على التجربة الديمقراطية".
ويصادف اليوم (10 كانون الأول 2019) الذكرى الثانية لتحرير العراق من تنظيم "داعش".
وأضاف أن "مسؤوليتكم اليوم، تستدعي حماية سيادة العراق والحقوق المشروعة للشعب والحفاظ على التجربة الديمقراطية".
ويصادف اليوم (10 كانون الأول 2019) الذكرى الثانية لتحرير العراق من تنظيم "داعش".
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