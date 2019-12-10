البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة الاربعاء

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم غد الأربعاء. وجاء في جدول الاعمال إن "الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب".

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