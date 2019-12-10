صالح يدعو الكتل السياسية للتعاون في تسمية المكلف برئاسة الحكومة الجديدة

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على اكمال مسيرة إصلاح النظام السياسي وتقويم مكامن الخلل والخطأ بالتأسيس "لحكم رشيد"، داعيا الكتل السياسية للتعاون من اجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء ، مؤكدا على تشكيل حكومة جديدة "ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات".
واضاف "في هذه الذكرى الخالدة، نستحضر بالحب والامتنان أيضاً مواقف صمام الأمان الذي اطلق رصاصة البدء بفتوى الجهاد الكفائي التي كانت كفيلة بانسياب الموج الهادر من شبابنا إلى ساحات الشموخ والكبرياء، فتحية شكر وعرفان الى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، تحية عرفانٍ لمن نادى من أجل التحرير ولمن لبى النداء".
وتابع قائلا "كما لا ننسى بطولات الأبطال من القيادات الميدانية بكل الصنوف والتشكيلات الأبية من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة. ولن ننسى ما حيينا هذا الجيش العظيم الذي وقف سنداً لك جيوشنا وتشكيلاتنا القتالية، إنه شعبنا، الشعب العراقي الذي جاد بالأرواح والأموال والممتلكات، وهو ينتخي لكرامته الوطنية وينهض لاستعادة مدنه وقراه السليبة، حتى تحقيق الانتصار"، مضيفا "كما لا ننسى وقفة كل الدول التي ساندت وساعدت العراق على التخلص من آلة القتل والفتك الأعمى الموصومة بعارها وبتسميتها (داعش)".
وفيما نستذكر تلك البطولات، والكلام لرئيس الجمهورية، "التي ما زالت حية نابضة فينا، فإننا جميعاً نعيش الآن أيضا يوميات تاريخ جديد، تاريخ يكتبه شبابنا وبناتنا في ساحات الاعتصامات والتظاهرات السلمية مطالبين بالعيش الكريم بشعارات ومطالب تستعيد كرامة العيش بعد استعادة كرامة الوطن.
وخاطب رئيس الجمهورية المتظاهرين والقوات الامنية بالقول، "اجعلوا من الساحات والجسور نقاط تلاقٍ لا تقاطع.. لا تسمحوا للأعداء بان يشوهوا تاريخنا وانتصاراتنا من خلال المندسين والمخربين الذين يريدون بالعراق واهله سوءا .. بعزمكم وهمتكم جميعاً دعونا نكمل معاً مسيرة إصلاح نظامنا وتقويم مكامن الخلل والخطأ بالتأسيس لحكم رشيد".
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