بالصور.. اخماد حريق في القرنة بمدينة البصرة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل "علوة" في القرنة بمدينة البصرة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقنا في مديرية دفاع مدني البصرة تتمكن من إخماد النيران التي اندلعت في مخزن كبير من السندويج بنل والجينكو مخصص للفواكه والخضار داخل علوة المخضرات في منطقة الشرس بقضاء القرنة". وأدناه صور اخماد الحريق:

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