الملك السعودي: يجب على دول الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أنه يجب على دول الخليج أن تتحد في مواجهة ما وصفه بـ"عدوانية إيران".
وقال بن عبد العزيز خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الأربعين في الرياض، إن "مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة".
وطالب دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وأن تؤمن نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية المحتملة".
كما حث الملك السعودي المجتمع الدولي، على العمل من أجل ضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية، مشدداً بالقول "نجدد موقفنا تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما حث الملك السعودي المجتمع الدولي، على العمل من أجل ضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية، مشدداً بالقول "نجدد موقفنا تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
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