- 1/3
- 2/3
- 3/3
توصل مطعم إماراتي إلى طريقة يمكن من خلالها جذب الزبائن من عشاق التميز، حيث يقدم وجبة مكونة من سمكة مغطاة بمادة الذهب القابل للأكل.
ويبلغ سعر هذا الطبق حوالي 230 دولاراً، ويتم إعداده بوضع السمكة لمدة 12 ساعة، قبل الطهي حتى ترتخي عضلاتها، ومن ثم تُنقع في مكونات عديدة من بينها العسل والثوم والزنجبيل.
وليس ما يثير الشهية في المطعم المأكولات فحسب، وإنما أيضاَ التصاميم التي ركزت على اللون الذهبي، وحمل الأثاث أسماء بعض العلامات التجارية الفاخرة مثل فرساتشي وبنتلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطعم عربي يقدّم سمكة مغطاة بالذهب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.