مطعم عربي يقدّم سمكة مغطاة بالذهب (صور)

وقالت شبكة "سي إن إن" إنّ المطعم دمج المطبخين الصيني والتركي، حيث أضاف ميزة جديدة من خلال وضع أوراق ذهب قابلة للأكل من عيار 23 قيراطاً، لتغطية سمكة "سيباس".

ويبلغ سعر هذا الطبق حوالي 230 دولاراً، ويتم إعداده بوضع السمكة لمدة 12 ساعة، قبل الطهي حتى ترتخي عضلاتها، ومن ثم تُنقع في مكونات عديدة من بينها العسل والثوم والزنجبيل.