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مطعم عربي يقدّم سمكة مغطاة بالذهب (صور)

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توصل مطعم إماراتي إلى طريقة يمكن من خلالها جذب الزبائن من عشاق التميز، حيث يقدم وجبة مكونة من سمكة مغطاة بمادة الذهب القابل للأكل.
وقالت شبكة "سي إن إن" إنّ المطعم دمج المطبخين الصيني والتركي، حيث أضاف ميزة جديدة من خلال وضع أوراق ذهب قابلة للأكل من عيار 23 قيراطاً، لتغطية سمكة "سيباس".

ويبلغ سعر هذا الطبق حوالي 230 دولاراً، ويتم إعداده بوضع السمكة لمدة 12 ساعة، قبل الطهي حتى ترتخي عضلاتها، ومن ثم تُنقع في مكونات عديدة من بينها العسل والثوم والزنجبيل.

 

 

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وصرح رئيس الطهاة في المطعم، كمال جيلان إن الأطباق التي تحضر بالمطعم تخضع لتعديلات عديدة قبل أن يتم إضافتها إلى قائمة المأكولات، وخصوصاً أنه يسعى دائماً إلى تحضير مأكولات تروق "لجميع الأشخاص" وليس فقط لشريحة معينة من الناس.

وليس ما يثير الشهية في المطعم المأكولات فحسب، وإنما أيضاَ التصاميم التي ركزت على اللون الذهبي، وحمل الأثاث أسماء بعض العلامات التجارية الفاخرة مثل فرساتشي وبنتلي.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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