غرّة الـBaby Hair من أكثر صيحات الشعر الرائجة على طريقة جينيفر لوبيز

من بين الأمور المزعجة التي تعاني منها النساء خصوصاً عند رفع الشعر على شكل ذيل الحصان، هي الشعيرات الصغيرة الأمامية الناعمة أو ما يُعرف بالـBaby Hair التي تفسد تسريحة الشعر وتجعلها فوضوية.
لذلك، غالباً ما تعمل النساء على إخفائها بطرق عدة. لكن هذا الأمر لم يعد يشكّل إزعاجاً للنجمة العالمية جينيفر لوبيز التي تعاملت مع هذه الشعيرات بطريقة مختلفة وحوّلتها إلى صيحة جديدة للشعر بفضل مصفف الشعر الخاص بها «كريس أبليتون».
وبالتالي، يبدو أنّ جينيفر لوبيز ستقود أحدث موضة لتسريحات الشعر هذا العام، حيث من المتوقع أن تكون غرّة الـBaby Hair من أكثر صيحات الشعر الرائجة في الفترة المقبلة.
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