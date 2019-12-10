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غرّة الـBaby Hair من أكثر صيحات الشعر الرائجة على طريقة جينيفر لوبيز

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من بين الأمور المزعجة التي تعاني منها النساء خصوصاً عند رفع الشعر على شكل ذيل الحصان، هي الشعيرات الصغيرة الأمامية الناعمة أو ما يُعرف بالـBaby Hair التي تفسد تسريحة الشعر وتجعلها فوضوية.

لذلك، غالباً ما تعمل النساء على إخفائها بطرق عدة. لكن هذا الأمر لم يعد يشكّل إزعاجاً للنجمة العالمية جينيفر لوبيز التي تعاملت مع هذه الشعيرات بطريقة مختلفة وحوّلتها إلى صيحة جديدة للشعر بفضل مصفف الشعر الخاص بها «كريس أبليتون».

 

ابتدع «ابليتون» مظهراً جذاباً لجاي لو بتسريحة شعر مميزة وغير مألوفة للـBaby Hair التي تظهر عند تسريح الشعر بشكل ذيل الحصان، فثبتها على الجبين بطريقة مرتبة تمنع من أن تبدو التسريحة فوضوية. وأطلّت بها لوبيز في برنامج «جيمى فالون»، حيث نشرت عدة مقاطع لها عبر حساباتها على السوشال ميديا تتباهى بتسريحتها الجديدة.

وبالتالي، يبدو أنّ جينيفر لوبيز ستقود أحدث موضة لتسريحات الشعر هذا العام، حيث من المتوقع أن تكون غرّة الـBaby Hair من أكثر صيحات الشعر الرائجة في الفترة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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