متظاهرون يغلقون بوابة مصفى الشنافية 'صور'

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عددا من المتظاهرين اغلقوا بوابة مصفى الشنافية في الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من المواطنين تظهروا امام بوابة مصفى الشنافية غربي الديوانية، للمطالبة بتعيينهم". واضاف المصدر ان "المتظاهرين اغلقوا بوابة المصفى". Advertisements



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