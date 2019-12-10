نائب: بهذا الوقت سيتم حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء

رجح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الثلاثاء، ان يتم حسم اسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء باليوم الاخير من الموعد المحدد دستوريا لهذا الامر.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، ان "الحراك الموجود لدى جميع القوى السياسية ومن بينها القوى السياسية الكردية ان يتم الاتفاق على شخصية وطنية كفوءة ونزيهة وتلبي طموحات الجماهير للتصدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المحددة دستوريا"، مبينا ان "الاجتماعات ما زالت مستمرة وبشكل مكثف بغية اختزال الوقت وتقريب الرؤى حول الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة للمرحلة".

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واضاف برواري، ان "العملية السياسية بالعراق تعودنا فيها ان يكون اليوم الاخير من المدد المحددة لاي قضية مهمة اوحساسة هو الموعد النهائي لحسم تلك القضايا"، لافتا الى ان "الشخصية وبحسب تلك التجارب السابقة نتوقع ان يتم حسمها في اللحظات الاخيرة".

رجح النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، امس الاثنين، ان يتم تكليف مرشح رئاسة الوزراء نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، فيما شدد على ان الموضوع في غاية الصعوبة.