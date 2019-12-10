كثافة الثلوج تغلق معبرا بين العراق وتركيا

ادت كثافة تساقط الثلوج في المناطق الحدودية في اقليم كردستان الى اغلاق معبر سرزير مع تركيا. وتسببت ارتفاع نسبة تساقط الثلوج في تركيا والاقليم الى اغلاق المعبر المذكر اليوم الثلاثاء. وكانت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزلي في اقليم كردستان قد توقعت "تأثر الاقليم بمنخفض جوي قادم من البحر الابيض المتوسط وهطول للامطار في مدن الاقليم وتساقط الثلوج في المناطق الحدودية".



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