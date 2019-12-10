بالصور: نادين نجيم محط اهتمام الصحف العالمية

عبرت النجمة نادين نسيب نجيم، عن سعادتها بعد حديث الصحافة الإسبانية عنها، وعن نجاح مسلسلها الأخير (خمسة ونص)، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت نجيم: "منقول عن الجريدة الرسمية : Diariosocial ما في كلام بعبّر عن فرحتي بعد ما قرأت هالكلمات. شكراً من كل قلبي للرب لانه عطول بيفتحلي بواب جديدة ومحبة الناس هيي نعمة من السما شكراً كتير كتير. أتمنى اعطي بعد اكتر واكتر على قد ما الله بقدرني مفاجأة كتير حلوة وشكراً للصحافة بإسبانيا وشكراً لجمهوري الحبيب".

يُشار إلى أنّ نادين أعلنت أنّها بدأت بالتحضيرات مع الشركة المنتجة لمسلسها في رمضان 2020.