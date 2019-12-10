الشرطة: سنكون رقماً صعباً في دوري أبطال آسيا

وأوقعت القرعة فريق القيثارة الخضراء بالمجموعة الأولى إلى جانب اندية الوحدة الاماراتي والفائز من (كويت كويتي، فيصلي الاردني، فريق الريان القطري او استقلال الايراني) والفائز من ملحق (فريق اهلي جدة السعودي او اوزبكي او استقلال دوشنبه طاجكستاني).وقل الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "القرعة انصفت فريق الشرطة واوقعته في مجموعة متوازنة تضم اندية عربية واسيوية جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدن لحسم التأهل مبكراً".

وأوضح أن "الشرطة سيكون رقماً صعباً في المجموعة التي ستكون بوابتنا نحو التأهل الى الأدوار المتقدمة بدوري الابطال وهذ اقل ما نقدمه لجماهير القيثارة الخضراء".

يذكر ان مباريات دور المجموعات من المؤمل ان تنطلق خلال شهر شباط المقبل.