الشرطة: سنكون رقماً صعباً في دوري أبطال آسيا

2019-12-10 | 11:08
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أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، عدي الربيعي، أن فريق القيثارة الخضراء سيكون رقماً صعباً في مجموعته بدوري أبطال آسيا 2020.
وقل الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "القرعة انصفت فريق الشرطة واوقعته في مجموعة متوازنة تضم اندية عربية واسيوية جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدن لحسم التأهل مبكراً".
وأوضح أن "الشرطة سيكون رقماً صعباً في المجموعة التي ستكون بوابتنا نحو التأهل الى الأدوار المتقدمة بدوري الابطال وهذ اقل ما نقدمه لجماهير القيثارة الخضراء".
يذكر ان مباريات دور المجموعات من المؤمل ان تنطلق خلال شهر شباط المقبل.
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