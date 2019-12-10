2019-12-10 | 10:50
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علق نادي الزوراء، على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2020 والتي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم.
وقال المنسق الإعلامي والمتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة الزوراء، هي أقوى مجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 كونها تضم فرقاً قوية من إيران وقطر والسعودية".
وأوضح بالقول، "بالرغم من صعوبة المجموعة، لكن الأمل موجود للتأهل في حال عبرنا الملحق"، مبيناً أن "الزوراء سيستعد بشكل جيد قبل خوض غمار الملحق بالرغم من توقف الدوري الممتاز".
يذكر أن الزوراء سيواجه بونيودكور بالملحق الآسيوي في الـ 21 من كانون الثاني المقبل وفي حال تأهل سيواجه العين في الـ 28 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الزوراء حول مجموعته في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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