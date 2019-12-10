أول تعليق من الزوراء حول مجموعته في دوري أبطال آسيا

وأوقعت القرعة، النوارس (في حال تأهله إلى دوري المجموعات)، في المجموعة الرابعة والتي تضم: سبهان الايراني والسد القطري والنصر السعودي.

وقال المنسق الإعلامي والمتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة الزوراء، هي أقوى مجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 كونها تضم فرقاً قوية من إيران وقطر والسعودية".



وأوضح بالقول، "بالرغم من صعوبة المجموعة، لكن الأمل موجود للتأهل في حال عبرنا الملحق"، مبيناً أن "الزوراء سيستعد بشكل جيد قبل خوض غمار الملحق بالرغم من توقف الدوري الممتاز".

يذكر أن الزوراء سيواجه بونيودكور بالملحق الآسيوي في الـ 21 من كانون الثاني المقبل وفي حال تأهل سيواجه العين في الـ 28 من الشهر ذاته.