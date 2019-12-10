بديل طبيعي للبوتوكس... جربي هذا القناع!

والمفاجأة أن بعض المكونات الطبيعية تتسم بهذا التأثير أيضاً. ولهذا ينصح باستخدامها في تحضير وصفات مفيدة مثل وصفة نشاء الذرة وعصير الجزر واللبن الزبادي.

ويحتاج تحضيرها إلى ملعقة طعام من نشاء الذرة، نصف كوب من عصير الجزر، كوب ماء وملعقة طعام من اللبن الزبادي الطبيعي.



يمزج نشاء الذرة مع كمية مناسبة من الماء حتى الحصول على مزيج خال من التكتلات. يوضع على النار حتى الغليان ثم ينزع عنها ويبرد.

يضاف إليه اللبن الزبادي وعصير الجزر مع التحريك. يطبق على الوجه بواسطة فرشاة ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر.

ومن أجل الحصول على تأثير البوتوكس والتمتع بإطلالة شابة مجدداً، من المهم تكرار العملية نفسها مرة كل 3 أيام.