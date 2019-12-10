وضع عدد من المتظاهرين الاسلاك الشائكة واقاموا جدارا بشريا على مدخل جسر الجمهورية وسط بغداد، لمنع العبور على الجسر والتوجه نحو المنطقة الخضراء وسط بغداد. وجاء ذلك لحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط، ولتفادي أي حالات اندفاع باتجاه المنطقة الخضراء والتي من الممكن ان تتسبب باراقة الدماء في حال لو حاول المتظاهرون التوجه الى هناك. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جدار بشري واسلاك تمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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