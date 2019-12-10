حقوق الانسان النيابية: سيتم محاسبة الحكومة اذا استمرت حملات خطف وقتل الناشطين

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الثلاثاء، انه سيتم محاسبة الحكومة اذا استمرت حملات خطف وقتل الناشطين. وقالت اللجنة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "سيتم محاسبة الحكومة والقوات الامنية دوليا اذا استمرت حملات خطف وقتل الناشطين". واضافت ان "وعلى الحكومة والقوات الامنية بذل الجهود العاجلة لاطلاق سراح المخطوفين من كربلاء وبغداد".



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