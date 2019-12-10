نائب يكشف أبرز النقاط التي تم تعديلها بمسودة قانون الانتخابات

وقال الزاملي في حديث لـ الخليج 365، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب إضافة إلى تقديم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء للتصويت عليه"، مبيناً أن "مسودة قانون الانتخابات التي جاءت من الحكومة تضمنت عدة نقاط تم الاعتراض عليها داخل البرلمان ومن بينها المتعلقة بنسبة 50% للأعلى أصوات ومثلها للقوائم الحزبية والتي حسمت على خيار اعتماد ان يكون الفائزون من الحاصلين على أعلى الأصوات بغض النظر عن قوائمهم وبنسبة 100%".وأضاف الزاملي، أن "من بين النقاط التي تم تعديلها هي قضية العمر للمرشح التي كانت 30 عاماً، والتي تم تخفيضها إلى 25 عاما"، لافتاً إلى أن "الأمر الثالث أن القانون المرسل من الحكومة لم يستثنِ مزدوجي الجنسية، لكننا وضعنا شرطاً لترشح مزدوج الجنسية وهي تنازله عن جنسيته الثانية للترشح إلى الانتخابات".

وتابع، أن "الأمر الرابع الذي تم تعديله وبالتنسيق مع اللجنة القانونية البرلمانية هي قضية استثناء بعض الشرائح من الترشح للانتخابات ومن بينها رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس المحافظة والوكلاء والمدراء العاميون ممن لم يمضِ على خروجهم من مناصبهم عامين"، موضحاً أن "النقطة الوحيدة التي ما زالت حولها نقاشات وهي قضية الدوائر المتعددة داخل المحافظات أو اعتماد المحافظة كدائرة واحدة ونعتقد أننا سنصل إلى نتيجة فيها خلال اليومين المقبلين".



ولفت الزاملي، إلى أن "القانون بصيغته النهائية سيلبي طموح الشارع العراقي ويضمن الحق للجميع في آلية تحقق تكافؤ الفرص والمنافسة بشكل عادل".

وكان النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي أكد، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيشهد بعض التعديلات.