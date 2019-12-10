محافظ الديوانية يكشف عن اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر واحالة ملفاتهم للرقابة المالية

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه قرارات باقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر في المحافظة على خلفية التظاهرات الاحتجاجية الجارية، مشيرا الى احالة ملفاتهم الى ديوان الرقابة المالية.
وأضاف الشعلان، سنحاول القضاء على الفساد بالأيام المقبلة، مشيرا الى احالة ملفات اغلب مدراء الدوائر المقالون الى ديوان الرقابة المالية.
وأوضح محافظ الديوانية، أن من يثبت فساده سيحال الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي.
ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها الديوانية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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