محافظ الديوانية يكشف عن اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر واحالة ملفاتهم للرقابة المالية

‪‎‪‎‪ ‬‬ وقال الشعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضرته السومرية إن التظاهرات أعطتني قوة في اقالة وإعفاء بعض مدراء الدوائر، مبينا أن بعض أقسام وشعب الدوائر هي اكثر فسادا من المدراء أنفسهم.وأضاف الشعلان، سنحاول القضاء على الفساد بالأيام المقبلة، مشيرا الى احالة ملفات اغلب مدراء الدوائر المقالون الى ديوان الرقابة المالية.

وأوضح محافظ الديوانية، أن من يثبت فساده سيحال الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها الديوانية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.